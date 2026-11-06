La intensificación de la actividad extractiva y la falta de fiscalización constante en los yacimientos reavivaron las alarmas institucionales en la región. Ante la afectación comprobada en cuencas hídricas, suelos y calidad del aire, sobre la Minería en Catamarca: denuncian un severo deterioro medioambiental que compromete a las comunidades del interior.

Las advertencias fueron formuladas por asambleas territoriales, frentistas y productores de los departamentos del oeste provincial. Expusieron que el uso intensivo de agua dulce para los procesos de separación mineral reduce el caudal de las fuentes naturales, explicando las razones por las cuales sobre la Minería en Catamarca: denuncian un severo impacto en la vegetación autóctona y en las economías agrícolas sustentables.

A esta problemática se suma la suspensión continua de material particulado y la alteración de los suelos por la acumulación de relaves secos en las zonas de exploración. Los manifestantes señalaron que la falta de monitoreos públicos y continuos por parte del Estado provincial impide conocer el volumen real de emisiones tóxicas, ratificando los motivos por los que sobre la Minería en Catamarca: denuncian un severo déficit de control sobre la huella ecológica de las corporaciones privadas.

Frente a la vulnerabilidad de las poblaciones vallistas, colectivos ambientales solicitaron la intervención urgente de la Secretaría de Medio Ambiente para auditar las concesiones otorgadas.

Cuestionamientos al control ambiental del Gobierno en Catamarca

Las principales observaciones de las comunidades se dirigen contra la inercia del Ministerio de Minería y los organismos de fiscalización de la provincia. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil flexibilice los estándares de protección ecológica para acelerar la radicación de proyectos mineros en Catamarca.

De igual forma, representantes locales reprocharon que el Poder Ejecutivo no publique datos abiertos ni contraensayos técnicos independientes sobre el estado de las cuencas hídricas en la Puna. Criticaron que el Estado provincial priorice los anuncios de rentabilidad económica mientras se profundizan los daños al medioambiente en Catamarca.

Las organizaciones socioambientales sostendrán las acciones administrativas para exigir estudios de impacto ambiental participativos y transparentes. Ante el deterioro del entorno natural, la sociedad demanda controles rigurosos en Catamarca.

Fuente: El Aconquija