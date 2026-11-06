En el marco de la causa Adhemar Capital, el abogado Walter Daniel Ibri prestó declaración testimonial ante el Juzgado Federal de Catamarca, en el expediente que investiga las actuaciones complementarias vinculadas a Alfredo Alejandro Aydar y otros.

La declaración se realizó el pasado 21 de octubre ante el juez federal Miguel Ángel Contreras y estuvo centrada en su intervención profesional en la presentación judicial realizada por Aldana Donato, quien denunció una presunta estafa piramidal.

Durante su testimonio, Ibri aseguró que nunca tuvo contacto personal ni por ningún otro medio con Donato, pese a que su firma aparece en la presentación en la que se constituyó como querellante. Explicó que su intervención se produjo por un pedido del estudio jurídico Aydar, a través de la abogada Visintini, quien le remitió digitalmente el escrito y la documentación correspondiente.

El letrado sostuvo que conocía a Alfredo Aydar desde la facultad y que había trabajado durante aproximadamente cuatro o cinco años con el estudio, principalmente a través de Silvia Aydar. Según explicó, recibía encomiendas profesionales para elaborar demandas, realizar ejecuciones y atender consultas.

Respecto de la presentación de Donato, Ibri manifestó que no redactó el escrito, sino que lo recibió digitalizado y desconoce quién fue su autor. También señaló que no conocía a Lucas Retamozo y negó haber recibido instrucciones para excluir o evitar mencionar a alguna persona en la querella.

Otro de los puntos relevantes de la declaración estuvo relacionado con su renuncia al patrocinio. Ibri explicó que dejó de intervenir porque no le habían pagado por el trabajo realizado. Incluso, ante una consulta puntual, confirmó que el motivo de su desvinculación fue exclusivamente económico.

Además, indicó que la estrategia penal vinculada al caso era definida por Aydar, mientras que Visintini se encargaba de elaborar los escritos, aunque aclaró que esa afirmación respondía a una suposición de su parte.

Finalmente, Ibri mencionó que, además de la presentación inicial, le habían remitido otro escrito relacionado con un pedido de prisión domiciliaria del demandado, en el marco de un supuesto acuerdo de pago de la deuda con Donato.

Su testimonio aporta detalles sobre la modalidad de trabajo del estudio jurídico y las circunstancias en las que se realizó la presentación judicial de Donato, particularmente respecto de quiénes habrían intervenido en su elaboración y definición de la estrategia legal.