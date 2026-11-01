La Fiscalía de París abrió una investigación por tentativa de asesinato luego de que un grupo de manifestantes lanzara un cóctel molotov contra las fuerzas de seguridad durante una protesta realizada el sábado 31 de octubre en la capital francesa.

Alcanzó a un grupo de gendarmes y provocó que uno de los agentes se prendiera fuego. El efectivo sufrió heridas leves, mientras que otros cuatro policías resultaron heridos en distintos puntos de Francia durante la jornada.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, calificó el episodio como una “tentativa de homicidio”. Por su parte, la líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, repudió el ataque y manifestó: “Las imágenes de un policía envuelto en llamas tras ser blanco de lanzamientos de artefactos incendiarios son insoportables. Los autores de este ataque deben ser encontrados y condenados con la mayor severidad”.

Las manifestaciones se realizaron por tercer sábado consecutivo y estuvieron relacionadas con reclamos por el costo de vida y el deterioro de la educación pública. Según las estimaciones del Gobierno francés, unas 320.000 personas participaron de las marchas en todo el país, frente a las 550.000 registradas la semana anterior.

En cuanto a los operativos de seguridad, las autoridades contabilizaron 779 detenciones durante la jornada, una cifra inferior a las 1.314 del sábado anterior y a las 2.628 del 17 de octubre.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles anunciaron que retomarán los bloqueos en escuelas y universidades desde el martes y convocaron a participar de la huelga general prevista para el jueves 5 de noviembre. Los reclamos incluyen mejoras en la educación pública y respuestas a la pérdida de poder adquisitivo.

La investigación continúa para identificar a los responsables del ataque contra las fuerzas de seguridad.