La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, avanza en los trabajos integrales de recuperación y puesta en valor del sector ubicado en la intersección de avenida México y avenida Virgen del Valle.

En ese nodo urbano funcionará el Paseo Lineal Virgen del Valle, un moderno pulmón verde diseñado para el esparcimiento y descanso de las familias catamarqueñas. La obra, que se ejecuta por administración con cuadrillas y recursos propios del área comunal, se encuentra en su etapa final y tiene prevista su inauguración formal para mediados del próximo mes.

El proyecto se desarrolla bajo un estricto paradigma de sustentabilidad urbana del municipio que persigue la remediación de un predio históricamente en desuso, transformándolo en un entorno armónico mediante forestación autóctona y acondicionamiento paisajístico.

El trazado contempla la construcción de senderos peatonales, explanadas y áreas de descanso equipadas íntegramente con mobiliario urbano fabricado con madera plástica reciclada, promoviendo la reducción de la huella de carbono y el cuidado de los recursos naturales en la infraestructura pública.

En materia de innovación ecológica, el paseo contará con un completo equipamiento ambiental que incluye un sistema de iluminación solar con tecnología LED, un humidificador y un Ecopunto destinado a la correcta gestión y separación en origen de los residuos secos.

Asimismo, dispondrá de una estación matera solar dotada de un termotanque solar para la provisión continua de agua caliente, un reloj solar de valor ornamental y pedagógico, y una estación de taller para bicicletas provista de herramientas básicas e inflador manual para asistir a los numerosos ciclistas, deportistas y devotos que transitan cotidianamente el circuito hacia el santuario de La Gruta de la Virgen del Valle.

Con esta iniciativa, la comuna capitalina, al frente del intendente Gustavo Saadi, consolida su política de planificación urbana orientada a revitalizar corredores estratégicos, jerarquizar los accesos turísticos y generar nuevos puntos de integración ciudadana con conciencia ambiental.