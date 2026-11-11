La polución derivada de las voladuras y el procesamiento de minerales volvió a encender las alarmas sanitarias en los departamentos con actividad extractiva. Ante el incremento de afecciones respiratorias y de piel en zonas urbanas y rurales adyacentes a los yacimientos, sobre la Minería en Catamarca: denuncian graves secuelas en la salud de las comunidades locales.

Las advertencias son impulsadas por pobladores, trabajadores y profesionales médicos del oeste provincial y la Puna. Los denunciantes señalaron que el polvo en suspensión, sumado a los efluentes y reactivos químicos empleados en las plantas de lixiviación y concentración, deteriora la calidad del aire y de las fuentes hídricas, argumentando los motivos por los que sobre la Minería en Catamarca: denuncian graves riesgos de contaminación tóxica crónica.

A la proliferación de patologías bronquiales y alergias cutáneas se suma la falta de estudios epidemiológicos oficiales que permitan monitorear la presencia de metales en sangre. Representantes territoriales expusieron que los hospitales regionales carecen de insumos y especialistas en toxicología ambiental para atender las consultas de los vecinos, ratificando las causales por las cuales sobre la Minería en Catamarca: denuncian graves falencias en la red asistencial pública.

Frente a la vulnerabilidad sanitaria de los pobladores, agrupaciones comunitarias demandaron la realización inmediata de peritajes médicos e hidrográficos independientes.

Cuestionamientos al Ministerio de Salud y al Gobierno en Catamarca

Las principales observaciones de las asambleas sociales se dirigen contra la inercia del Ministerio de Salud y la Secretaría de Minería. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil conceda habilitaciones operativas sin exigir previamente evaluaciones epidemiológicas y controles toxicológicos continuos en Catamarca.

De igual forma, voceros comunitarios reprocharon que las dependencias oficiales desoidan las denuncias de las comunidades afectadas y validen las declaraciones juradas de las empresas sin contrastarlas con inspecciones médicas de campo. Criticaron que el Ejecutivo provincial priorice la renta minera por encima de la protección de la vida humana en Catamarca.

Las organizaciones de la sociedad civil continuarán impulsando acciones administrativas y recursos judiciales para exigir controles de bioseguridad rigurosos. Ante el avance del impacto sanitario en el interior, la población demanda auditorías médicas urgentes e independientes en Catamarca.

Fuente: El Aconquija