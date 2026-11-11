Los recientes datos del informe de la organización Argentinos por la Educación encendieron las alarmas sobre la calidad del sistema educativo provincial. Al analizar las evaluaciones oficiales del nivel secundario, las Pruebas Aprender expusieron graves fallas en el aprendizaje de Lengua y Matemática dentro de Catamarca.

Los relevamientos confirmaron que apenas el 9% de los estudiantes del último año del nivel secundario alcanza desempeños satisfactorios o avanzados en Matemática, frente al 18% del promedio nacional. De igual forma, en Lengua solo el 45% logra los estándares esperados, argumentando las razones por las que las Pruebas Aprender expusieron graves fallas de comprensión que ubican a la jurisdicción 12 puntos porcentuales por debajo de la media del país.

Al rezago pedagógico se suma el incremento del ausentismo escolar en las escuelas secundarias. El informe detalló que el 35% de los alumnos del último año declaró haber acumulado 15 o más inasistencias en el ciclo lectivo, ratificando los motivos por los que las Pruebas Aprender expusieron graves fallas en las estrategias oficiales para garantizar la continuidad pedagógica en los centros urbanos y rurales.

Frente a la consolidación de estos indicadores negativos, la comunidad docente y especialistas en la materia exigieron la revisión de los programas curriculares vigentes.

Cuestionamientos al Ministerio de Educación y al Gobierno en Catamarca

Las principales demandas de los analistas socioeducativos se dirigen contra la inercia del Ministerio de Educación y sus áreas técnicas. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil no disponga de un plan integral de capacitación docente ni de programas de apoyo intensivo para materias clave como Matemática en Catamarca.

De igual forma, voceros gremiales reprocharon la falta de acompañamiento institucional a los estudiantes en situación de vulnerabilidad social, lo que favorece el aumento desmedido de las inasistencias. Criticaron que el Ejecutivo provincial minimice el deterioro pedagógico mientras se profundiza la brecha con el resto del país en Catamarca.

Las organizaciones vinculadas al sector educativo continuarán exigiendo la publicación de los registros de asistencia administrativa para diseñar un diagnóstico certero. Ante los persistentes problemas de aprendizaje, la sociedad demanda reformas urgentes en la enseñanza secundaria de Catamarca.

Fuente: El Aconquija