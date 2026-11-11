Tras la visita del Papa, el Gobierno defendió el ajuste como una forma de poner la economía «al servicio de las personas»

El papa León XIV todavía no había terminado de despedirse de la Argentina cuando el Gobierno comenzó a fijar su propia interpretación de los cuatro días que mantuvieron al país pendiente de sus movimientos y discursos. La consigna fue quitarle cualquier connotación política a una visita atravesada por referencias al papel del Estado, la situación social y la necesidad de poner “la economía al servicio de las personas”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el más explícito: aseguró que los mensajes del Pontífice “nada tuvieron que ver con la política” y cuestionó a quienes intentaron encontrarles otra lectura. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, optó por un tono más ceremonial, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue un paso más allá: sostuvo que las palabras de León XIV, lejos de cuestionar el rumbo económico del Gobierno, podían interpretarse como una reivindicación de las políticas que Javier Milei aplica desde diciembre de 2023.

“A la gente que no tiene fe le cuesta procesar situaciones como las vividas estos días. Le buscan un costado racional que no tiene y que idealmente avale sus sesgos, cualquiera sea. Es una reacción natural”, escribió Caputo en su cuenta de X, en un mensaje que pareció dirigido a quienes encontraron en las intervenciones papales referencias a las consecuencias sociales del ajuste. Para el ministro, la visita fue extraordinaria porque los mensajes del Pontífice, “profundos todos”, estuvieron vinculados con las raíces del catolicismo y no con la discusión política argentina. “Esa fue la mejor parte. Fue sano”, celebró, antes de asegurar que la presencia de León XIV había llenado al país “de gracia, amor y regocijo”.

Karina Milei, quien estuvo al frente de la organización de la visita desde el Gobierno nacional, eligió un registro menos confrontativo. “Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, escribió la hermana del Presidente. Agradeció al Papa por recorrer pueblos y ciudades y por sus palabras de afecto hacia la Argentina, y sostuvo que la visita quedaría grabada en el corazón de los más de 46 millones de habitantes. También destacó que los argentinos estuvieron “a la altura de esta histórica visita pastoral” y agradeció a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron durante meses en su organización.

En ambos mensajes hubo una coincidencia: el énfasis estuvo puesto en la fe, la emoción colectiva y el carácter religioso del acontecimiento. Las referencias del Papa a las responsabilidades del Estado y al funcionamiento de la economía quedaron fuera del balance público de los dos funcionarios. Sin embargo, en la conferencia de prensa de este miércoles, Ravier terminó por introducir esos mismos asuntos en la discusión, aunque con una interpretación favorable al Gobierno.

“El Gobierno valora el mensaje del papa León XIV”, comenzó el vocero, quien aseguró que tanto Milei como el canciller Pablo Quirno consideraban que las palabras del Pontífice tenían un carácter universal y no debían utilizarse “para alimentar disputas políticas locales”. Ravier recordó que León XIV había pedido evitar las divisiones y sostuvo que la administración libertaria compartía su compromiso de construir una sociedad mejor y resolver las falencias estructurales que la Argentina arrastra desde hace décadas.

Pero enseguida detalló una serie de coincidencias entre el Papa y el oficialismo: “La defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos”. La enumeración permitió al vocero presentar una zona de afinidad entre la doctrina católica y algunas de las principales banderas ideológicas del mileísmo, al mismo tiempo que insistía en que los discursos papales no debían quedar atrapados en la disputa política local.

El momento más significativo de la conferencia llegó cuando Ravier abordó una de las afirmaciones de León XIV que más repercusión había tenido durante su paso por la Argentina: la necesidad de que la economía esté “al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”. Una formulación que remite a la doctrina social de la Iglesia y que, en un país gobernado por un presidente que convirtió el equilibrio fiscal en una de sus principales banderas, inevitablemente abrió interrogantes sobre su alcance.

Lejos de reconocer alguna tensión entre ese planteo y el programa libertario, Ravier sostuvo que el Gobierno ya estaba cumpliendo con esa premisa. “Nosotros pensamos en este Gobierno que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas”, afirmó.

El vocero desarrolló entonces una defensa de la política económica oficial. “Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”, argumentó. Para Ravier, poner la economía al servicio de las personas equivale, ante todo, a garantizar la estabilidad macroeconómica y controlar los precios.

La interpretación oficial dejó fuera de esa respuesta otras dimensiones del debate social, como el impacto del ajuste sobre los ingresos, el empleo y las prestaciones estatales. Tampoco abordó hasta qué punto el énfasis papal en la solidaridad y la protección de los sectores vulnerables podía plantear desafíos a una administración que hizo de la reducción del gasto público una de sus principales señas de identidad.

El contraste resulta especialmente significativo si se recupera el contexto original de las palabras de León XIV. En su discurso del domingo en el Palacio Libertad, pronunciado ante Milei y buena parte de la dirigencia argentina, el Pontífice había mencionado expresamente a las familias atravesadas por la incertidumbre, a quienes buscan empleo, a los adultos mayores y a los trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de sus hogares. También había reclamado fortalecer la educación, las universidades y la investigación, y prestar especial atención a las personas con discapacidad. No mencionó al Presidente ni cuestionó explícitamente sus medidas, pero sus palabras fueron interpretadas como una interpelación a las prioridades del Gobierno.

Este miércoles, durante su conferencia, Ravier se referirió a las acciones coordinadas con las provincias del Litoral frente al fenómeno de El Niño. Y citó el planteo de León XIV según el cual el Estado, al igual que la economía, debe estar al servicio de las personas. Para el vocero, la respuesta de la Casa Rosada ante la emergencia climática constituía precisamente un ejemplo de esa concepción de la función pública. Al final, las palabras del Papa no tenían nada que ver con la política. Salvo cuando servían para darle la razón al Gobierno.

PL/CRM