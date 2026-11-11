Este miércoles, el Sumo Pontífice concluyó con su histórica agenda en el país, con una visita a la cárcel de Devoto en Buenos Aires y la celebración de una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Luján, ante más de 3.500.000 personas.

Durante la imponente ceremonia realizada, el Papa León XIV pronunció en su homilía: “Argentina, levántate y camina”. También, convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente para construir un futuro basado en el amor.

En otro tramo de sus palabras, el Papa agradeció la oportunidad de encontrarse con millones de argentinos durante estos cuatro días y llamó a fortalecer las “redes de solidaridad”. También evocó al Papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján.

El cierre, estuvo dedicado a la Virgen. León XIV le pidió protección para continuar con su pontificado y le encomendó el camino del pueblo argentino, al que llamó a profundizar la reconciliación y la solidaridad.

“Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar”, expresó.

Luján, una ciudad repleta de devotos

Según la información del operativo de seguridad que brindó la provincia de Buenos Aires, los ingresos a Luján quedaron colapsados. Miles y miles de personas se acercaron para participar del acto central, que fue la última gran celebración litúrgica del Sumo Pontífice en la Argentina antes de continuar su gira sudamericana por Perú.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, el municipio y las fuerzas de seguridad montaron un operativo especial de tránsito y logística. Se cortaron los accesos vehiculares en las calles cercanas al templo y se instalaron puestos de atención sanitaria y puntos de hidratación para los asistentes.

La Rosa de Oro, una ofrenda especial para la Virgen de Luján, patrona de Argentina

Se trata de uno de los reconocimientos más importantes de la Iglesia católica, que representa la devoción del Papa y el vínculo especial con determinados lugares de culto.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, recibió su primera Rosa de Oro en 1982, en plena guerra de Malvinas, de manos de Juan Pablo II.

Es una pieza distinguida que se entrega de manos del Sumo Pontífice como símbolo de bendición, veneración y reconocimiento.

Partida rumbo a Perú para continuar la gira por Sudamérica

En un avión de Aerolíneas Argentinas, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, el Papa León XIV partió hacia Perú, la tercera y última escala de la gira apostólica por Sudamérica.