León XIV se despidió de la Argentina con un emotivo mensaje: «Este país ahora tiene dos Papas»

El papa León XIV concluyó este miércoles su visita a la Argentina y partió rumbo a Perú, última escala de su gira sudamericana, después de una despedida en el aeropuerto de Ezeiza que tuvo como protagonista al presidente Javier Milei, quien no pudo contener las lágrimas y se abrazó con su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno.

Poco después, el pontífice publicó un mensaje de agradecimiento a los argentinos en el que aseguró que se había sentido “como en casa” y se declaró Papa “por adopción” del país donde nació Francisco.

“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió León XIV en sus redes sociales, en una referencia a su antecesor, Jorge Bergoglio, y al vínculo que estableció con los argentinos durante los cuatro días que permaneció en el país.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el pontífice, que también convocó a los fieles a mantener la unidad y la oración.

“Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, agregó, antes de cerrar su mensaje con una despedida: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

La emoción de Milei en Ezeiza

El Presidente recibió a León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, adonde el pontífice llegó en una camioneta negra procedente de Luján, donde había desarrollado las últimas actividades de su visita apostólica.

Milei lo aguardaba al pie de la alfombra roja y lo acompañó durante los últimos metros hasta la escalera del avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladaría a Perú.

Antes de subir a la aeronave, León XIV se acercó a saludar a un pequeño grupo de fieles que esperaba su partida. Entre ellos se encontraba un niño en silla de ruedas, que pudo recibir el saludo del Papa en los instantes finales de su estadía en el país.

Después de despedirse del mandatario y de los presentes, el pontífice subió la escalera del avión, desde donde realizó un último saludo.

Fue entonces cuando Milei, visiblemente conmovido, rompió en llanto y abrazó a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Segundos después hizo lo mismo con el canciller Pablo Quirno, hasta que los tres terminaron fundidos en un abrazo conjunto al pie de la aeronave.

La escena marcó el cierre de una visita que había comenzado el domingo 8 de noviembre y que incluyó actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.

El agradecimiento de Karina Milei

Poco después de la partida del pontífice, Karina Milei también recurrió a las redes sociales para expresar su agradecimiento por la visita y destacar la importancia de los encuentros que León XIV mantuvo con los argentinos.

“¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!”, escribió la secretaria general de la Presidencia en su cuenta de X.

“Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”, agregó.

El mensaje fue publicado instantes después de la despedida en Ezeiza, donde la funcionaria había acompañado a su hermano y al canciller Quirno en el último saludo oficial al jefe de la Iglesia católica.

Con su partida hacia Perú, León XIV puso fin a una visita de cuatro días durante la cual recorrió Buenos Aires, Córdoba y Luján, y participó de celebraciones religiosas y encuentros con autoridades y fieles.

Su mensaje final estuvo atravesado por la figura de Francisco, el primer Papa argentino, a quien recordó con afecto y cuya tierra natal aseguró sentir también como propia.

La frase sobre los “dos Papas”, uno nacido en la Argentina y otro adoptado por ella, quedó como la síntesis de una despedida en la que el pontífice buscó expresar su cercanía con el país antes de continuar su recorrido por América del Sur.