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Avanza el pedido de desafuero de Javier Galán. Los abogados querellantes, Silvia Barrientos y Hernán Jaime Morales, se refirieron a la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales de Diputados que tratarán el pedido de desafuero del legislador Javier Galán, acusado por delitos de peculado y abuso sexual.

«Esperemos que la Cámara de Diputados debata y se ponga la camiseta del derecho y de la erradicación de la violencia», expresó Barrientos. Y apuntó, Galán siempre utilizó los fueros para no ser investigado por la justicia».

Cabe recordar que, el diputado Galán, enfrenta causas de buso sexual con acceso carnal, y peculado. La nota: https://youtu.be/e_e2nUuQUvM