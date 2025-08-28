Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, recibió este jueves en Casa de Gobierno a autoridades de Siemens, encabezadas por su CEO Eduardo Gorchs.

La multinacional alemana, referente mundial en electrificación, automatización y digitalización, ratificó su compromiso de impulsar la productividad y la sostenibilidad del sector minero catamarqueño. El encuentro tuvo como eje explorar nuevas áreas de cooperación para trabajar en conjunto y remarcar el rol clave de la tecnología en el desarrollo minero.

Desde la compañía destacaron que la digitalización permitirá operaciones más eficientes, con menor impacto ambiental y un control más preciso de los recursos.

“En Siemens estamos convencidos de que la innovación tecnológica y la formación técnica especializada son motores del crecimiento sostenible. Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso de contribuir al desarrollo industrial de Catamarca, en pos de establecer vínculos con todos los miembros del ecosistema local para trabajar juntos en el crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos locales”, destacó Eduardo Gorchs, CEO de Siemens Sudamérica s/n Brasil.

Además, en el marco de su visita a la provincia, participó de un encuentro con empresas mineras para dialogar sobre la importancia de avanzar hacia una industria más sustentable, y en donde Siemens es el socio estratégico para llevar adelante los proyectos más desafiantes del sector.

Por último, las autoridades de la multinacional entregaron un módulo lógico LOGO! 24RCE al Nodo Tecnológico y acordaron que especialistas de Siemens darán una serie de ciclos de capacitaciones enfocados en:

-Industria 4.0: desafíos y oportunidades.

-Automatización: con PLC y pantallas HMI de procesos simples.

-Control de movimiento: con variadores de frecuencia y arranques suaves.

-Instrumentación de procesos: caudal, presión, temperatura y nivel.