El gobernador Raúl Jalil entregó nuevas luminarias LED destinadas al recambio en el Barrio Obrero, San Isidro y Churqui de la localidad de Los Altos. La iniciativa permitirá mejorar la urbanización y optimizar el alumbrado público en distintos sectores de la ciudad.

El programa, impulsado conjuntamente con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, busca fortalecer la seguridad en los barrios, generar un importante ahorro energético y contribuir al cuidado del ambiente mediante la incorporación de tecnología de bajo consumo.

Desde el Municipio de Los Altos destacaron que estas acciones representan un avance significativo en la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que consolidan un modelo de desarrollo más sustentable.