Nota vista: 0

Lejos de la polarización que intenta instalar el oficialismo, en estas elecciones se presenta una nueva alternativa política: la alianza “Hacemos Renacer Catamarca”, integrada por los partidos nacionales Hacemos y Renacer Político y Social, y por las fuerzas provinciales y municipales, Compromiso y Participación Santamariana, Frente Unidos Huillapima, y Somos Capayán, entre otros sectores provenientes del partido Demócrata Cristiano,la UCR y el PJ.

La lista de diputados nacionales está encabezada por Víctor Quinteros, abogado de extracción radical y referente nacional de Facundo Manes, que se postula por primera vez a un cargo electivo, con una clara visión de la provincia y el firme compromiso de defender los intereses de los catamarqueños. Lo acompaña Ana Reynoso, docente primaria de Valle Viejo, con una larga trayectoria en el trabajo social y cristiano, reconocida por su cercanía y compromiso con el interior provincial.

En la categoría de diputados provinciales también sobresalen nuevas figuras de diferentes sectores sociales y territoriales. Lidera la nómina Juan Nóblega, empresario y peronista no kirchnerista, que cuenta con el respaldo del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Junto a él se suman Laura Carrizo, joven dirigente de Coneta, Capayán; Brian Rosales, docente de Saujíl, Pomán; y Alicia Llopis, referente del Partido Demócrata, con una reconocida labor social. Además Remigio Medina, de Fuerte Quemado, Santa María, histórico defensor de los jubilados; Magdalena “Potty” de la Fuente, con raíces en el recordado Ateneo del Parque y dirigente del sur capitalino; el CPN Raúl Reyna de Ancasti; y la docente secundaria, Nora Yapura, de Belén. La propuesta se completa con emprendedores, profesionales, jóvenes, actores del deporte, la cultura y el teatro, que decidieron sumarse a este espacio de renovación.

Con el lema “Ni los de antes, ni los de ahora, ni los de siempre”, desde la alianza subrayan que se trata de una propuesta distinta, que busca transmitir a la ciudadanía valores de solidaridad, paz y unión. “Vamos para adelante con un proyecto de una Catamarca pujante, con la esperanza y la fe de que entre todos tenemos la fuerza para producir el cambio que ya comenzó”, destacaron desde Hacemos Renacer Catamarca.