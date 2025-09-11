Nota vista: 0

El Gobierno de Catamarca, en articulación con la Municipalidad de Huillapima, continúa fortaleciendo la infraestructura vial en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, se puso en marcha una obra clave en Colonia del Valle, donde la Calle Uno contará con más de 5.000 metros de pavimento nuevo.

Este avance forma parte del Plan Provincial de Asfaltado, una iniciativa que busca mejorar la circulación vehicular, optimizar los accesos y elevar la calidad de vida de los vecinos. La intervención permitirá no solo una mejor conectividad dentro de la localidad, sino también mayor seguridad y comodidad para quienes transitan a diario por la zona.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, acompañando el crecimiento y el desarrollo de cada comunidad del interior.

Los vecinos de Colonia del Valle destacaron la importancia de la obra, señalando que la pavimentación traerá beneficios inmediatos en la movilidad, reduciendo tiempos de traslado y favoreciendo la integración de distintos sectores de la localidad.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de avanzar con políticas públicas que impacten directamente en la vida cotidiana de la gente, priorizando el desarrollo territorial y la inclusión.