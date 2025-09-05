Nota vista: 1

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, anunció que la próxima semana se pondrá en marcha el Instituto del Emprendedurismo, un organismo municipal que otorgará distintas líneas de créditos, tanto reembolsables como no reembolsables, con el objetivo de impulsar a los vecinos que buscan iniciar o fortalecer proyectos productivos.

Saadi explicó que la iniciativa busca acompañar especialmente a quienes no logran acceder al sistema financiero tradicional:

“Hay un sector informal que quizás no puede o no tiene la forma de calificar para un crédito porque le exigen recibo de sueldo o garante, y nosotros queremos, a través del Instituto, darle la oportunidad a aquellas personas que no tienen acceso al crédito y tienen ganas de emprender”, afirmó.

El jefe comunal aclaró que este nuevo organismo no reemplazará a la Caja de Crédito Municipal, que también ofrece líneas de financiamiento para el sector, sino que será un complemento.

“Una ciudad que aspira a crecer, a seguir desarrollándose necesita imperiosamente de emprendedores. Una ciudad con emprendedores tiende al desarrollo, y una ciudad sin emprendedores generalmente se va estancando”, destacó Saadi.

Por su parte, Leandro Barros, quien estará a cargo del nuevo espacio, adelantó que el edificio donde funcionará está ubicado en Rivadavia y Rojas. Allí, los vecinos podrán acceder a diferentes tipos de financiamiento, entre ellos créditos no remunerativos y otros de carácter reembolsable.

La propuesta apunta a abrir el juego a sectores que hasta ahora quedaban excluidos del acceso a créditos, promoviendo el autoempleo, la innovación y el fortalecimiento económico local.