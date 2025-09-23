Nota vista: 0

Este lunes por la tarde quedaron inauguradas las obras de remodelación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Banda de Varela. El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la senadora nacional, Lucía Corpacci; la ministra de Salud, Johana Carrizo; los diputados Claudia Palladino, María Argerich, Paola Fedeli, Gustavo Aguirre, entre otras autoridades.

Este CAPS es una institución de gran importancia en la zona, ya que además de brindar atención en salud, funciona como un espacio de contención de la comunidad. Su renovación permite optimizar las instalaciones y fortalecer el trabajo de los profesionales.

Las obras de renovación incluyeron nueva instalación eléctrica completa, reparación y reemplazo de paredes y cielorraso, reparación de revestimientos, cambio de mesadas y bachas. También, la construcción de un nuevo baño, galería de ingreso y resguardo para ambulancia, más rampas de ingreso, veredas exteriores, rejas y muros medianeros, entre otras mejoras.

Yolanda Gómez de Vargas, vecina del CAPS, expresó que “hoy es un día histórico para nuestra localidad de Banda de Varela con la reinauguración de este centro tan querido y tan necesario para toda nuestra comunidad”. Al mismo tiempo agradeció al Gobernador y a la ministra de Salud, de quien valoró “que estuvo y está al lado nuestro desde el momento cero que la convocamos por una simple nota y a los 15 días de haber asumido su cargo se presentó, con la humildad y la sencillez que la caracteriza”.

La diputada provincial Claudia Palladino sostuvo que “el Gobierno que tenemos sigue apostando a los centros de salud, a los caminos, a los puentes, porque entendemos que eso da comunicación, da derechos, brinda atención y realmente como comunidad nos sigue fortaleciendo”.

La ministra Johana Carrizo remarcó que esta remodelación “no solamente es mejora en infraestructura, sino que marca muchas instancias de aquí al futuro. Marca y determina mejoras en el sistema de atención y calidad para todos ustedes como comunidad”.

También resaltó la importancia de las obras llevadas adelante por el Gobierno provincial. “En este contexto económico nacional es muy difícil hacer obras, pero nuestra provincia, con la buena administración que lleva el Gobernador, puede ejecutar obras como el Camino de El Tolar, que en lo personal todo el sistema de salud se lo agradece porque se acabaron las idas y vueltas a lomo de burro y caballo”.