La Municipalidad de la Capital formalizó la entrega de 50 créditos a vecinos emprendedores a través del flamante Instituto Municipal de Emprendedores (IME), una herramienta que ya gestionó cerca de 300 asistencias financieras en tan solo diez días de funcionamiento.

En un emotivo acto, el intendente Gustavo Saadi resaltó la rápida respuesta que el Instituto brindó a la demanda de los vecinos. En su discurso, enfatizó que esta herramienta nació para «dar soluciones prácticas y rápidas» a quienes desean formalizar su actividad.

«Siempre me preocupaba la situación de que muchos vecinos y vecinas tenían una idea, un talento, las ganas, pero estaban en la informalidad y no califican en un banco. Me imaginaba la frustración que eso generaba», explicó Saadi, y remarcó que el IME busca subsanar esa falta de apoyo: «Muchos gobiernos y la política generalmente creo que se desentendió o mira para otro lado con aquellos sectores informales. Por eso nació esta herramienta».

El Intendente valoró el coraje de quienes emprenden y el impacto económico de su actividad: «La ciudad necesita de emprendedores y emprendedoras. No solo es una fuente laboral para ustedes y su familia, sino que también generan más servicios en la Capital».

Primera etapa

Es necesario resaltar que, a tan solo diez días de su puesta en marcha, el Instituto Municipal de Emprendedores ya contabiliza más de 2.000 consultas, 600 carpetas aprobadas y cerca de 300 créditos otorgados, incluyendo los 50 formalizados en este evento.

Alberto Natella, Secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, puso en valor el proceso de apoyo municipal: «Gustavo tuvo esa idea de culminar este proceso con un Instituto que centralice e impulse a todos los emprendedores de Capital.» Natella agregó que el IME busca ser «el sustento de ustedes, para que no se sientan solos» y recordó a los presentes que el camino del emprendimiento exige esfuerzo, tropiezos y voluntad.

Por su parte, el diputado provincial, Gustavo Aguirre, celebró la iniciativa y la política municipal de acompañamiento: «Comprendieron siempre las dificultades que enfrenta cada uno de los emprendedores y siempre se trató de adaptar y acercarse a ver cómo se encuentra una solución.» Aguirre remarcó que caminar junto a los emprendedores «acompañados por un estado que transforma, me parece que ese es el camino».

En este sentido, la emprendedora Micaela Palomeque, creadora de «Cuadernos Inteligentes», dio su testimonio y agradeció el apoyo. «Es una ayuda grandísima la que nos dan a los emprendedores… me siento muy satisfecha porque mi trabajo se fue a otras provincias», señaló, alentando a otros vecinos a animarse a emprender.