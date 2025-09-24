Nota vista: 0

EL CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL JOSÉ JALIL COLOMÉ SALIÓ AL CRUCE DE MYRIAM JUÁREZ

José Jalil Colomé, quien encabeza la lista del frente “Primero Catamarca” como candidato a diputado nacional, salió a responder las declaraciones de Myriam Juárez, titular regional del ANSES para el NOA. En tal sentido, afirmó que “La Libertad Avanza Catamarca hizo mucho daño y con intencionalidad”, y advirtió que los candidatos locales de la fuerza que conduce Karina Milei a nivel nacional, pondrán los intereses de la Casa Rosada por sobre los intereses de los catamarqueños, “porque si no hacen obediencia debida, serán expulsados”.

La funcionaria nacional y candidata a la Cámara de Diputados de la Nación reconoció que “quizás por errores comunicacionales, estratégicos o de políticas públicas, la gente no te está entendiendo» las políticas de LLA. “Es falso que la conducción de LLA de Catamarca cometió errores, hizo mucho daño y con intencionalidad, como por ejemplo facilitar la mala rendiciones de cuentas de fondos públicos; se creó un kiosco político dentro de la Cámara de Diputados; se nombró específicamente en cabezas de lista a gente sin preparación ni formación justamente por ser parte de ese kiosco político; ningunearon a toda la gente que fiscalizó y ayudó en el interior de la provincia y aceptaron órdenes que perjudicaron el interés de la provincia”, detalló Jalil Colomé.

Por ello, el dirigente, afirmó que “los catamarqueños tienen que votar a quienes les garantizamos que tenemos una visión y un interés exclusivamente provincial y no a quienes caen en ‘obediencia debida’ al oficialismo provincial, que responde a intereses de grupos económicos, o al oficialismo nacional, que nada tienen que ver con el interés de los catamarqueños de a pie”. “Primero Catamarca, es el frente electoral que está conformado por dirigentes de experiencia y jóvenes con probada capacidad para defender los intereses de nuestra provincia, sin tener otros jefes políticos que los ciudadanos catamarqueños”, afirmó.