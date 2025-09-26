Nota vista: 0

En Villa Dolores, departamento Valle Viejo

El miércoles 24 de septiembre, la comunidad de la parroquia Virgen de la Merced, con sede en Villa Dolores, departamento Valle Viejo, vivió el cierre de las fiestas en honor de su santa patrona en un clima de mucha alegría.

Las festividades se enmarcaron en el 10° aniversario de la creación de la parroquia y en el Año Jubilar que transita la Iglesia en todo el mundo.

Los actos litúrgicos se iniciaron con la procesión, que partió desde el oratorio del Niño Dios, ubicado en la localidad de Polcos, y finalizó en la sede parroquial.

Durante el recorrido, el padre Juan Olmos, párroco de la comunidad, bendijo a los vecinos enfermos y ancianos imposibilitados para su desplazamiento.

Los papás de los niños de la Catequesis, que se preparan para recibir los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación, homenajearon a la santa patrona con la danza en un trayecto de la caminata de la fe.

A su arribo a la sede parroquial, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la Santa Misa, concelebrada por el párroco, padre Juan Olmos.

En su homilía, el Obispo invitó a vivir todos juntos la alegría por la celebración de los 10 años de la creación de esta jurisdicción parroquial, que abarca parte del departamento Valle Viejo.

También exhortó a dirigir la mirada hacia la Madre, quien acompaña, consuela, y es liberadora de tantas cadenas que hoy oprimen a los hermanos. Hizo alusión a que en esta parroquia también acompaña a la comunidad la Virgen de los Dolores, quien sabe del dolor que sus hijos experimentan y quiere acompañarlos. Y llamó a imitar a nuestra Madre Santísima.

Al finalizar la celebración eucarística, el padre Olmos mostró la recuperación de la casa parroquial, que fue acondicionada ya que estaba deteriorada ediliciamente.