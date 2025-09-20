Nota vista: 0

En la “Perla del Oeste”, este viernes, el gobernador Raúl Jalil junto al intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, el senador departamental Horacio Gutiérrez, los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, dejaron inaugurada oficialmente la obra de pavimentación de Ruta Provincial N°47.

La pavimentación de esta ruta responde a un pedido histórico de los vecinos del Noreste de Andalgalá, que solicitaban un camino seguro para transitar hacia la cabecera departamental. Se realizó obra básica y pavimento en 10 kilómetros en el tramo que conecta Chaquiago-Choya. Dicha intervención vial fue posible gracias a la decisión política del Gobierno de Catamarca, que destinó fondos provinciales y provenientes de la minería para finalizar la obra.

Al momento de su alocución, el ministro Fernando Monguillot valoró que “debemos ser de las pocas provincias que está inaugurando tantas cosas, no nos alcanzan los días para inaugurar rutas, entregar viviendas, obras en clubes y otras tantas acciones que realiza el Gobierno de Catamarca en beneficio de su gente”.

En su mensaje, el intendente Eduardo Córdoba destacó “el trabajo articulado que viene teniendo el municipio de Andalgalá con el gobierno de la provincia, gracias a la mirada política que tiene el señor gobernador, que hace posible articular entre todos nosotros obras que nos van a cambiar el paradigma para la historia de los tiempos y que le van a hacer mejor la vida a los catamarqueños que vivimos en este lugar”.

A su turno, el senador Horacio Gutiérrez, destacó que “este es el resultado de una gestión que hemos encarado junto con los compañeros” e hizo hincapié en que “en estos tiempos donde nos quieren hacer creer que la política es una mala palabra, acá desde Choya, en el departamento Andalgalá, la provincia de Catamarca, con esta ruta le estamos dando una respuesta. Esto sí es política, esto es justicia social, esto es inclusión”.

Por su lado, emocionado y agradecido con la obra, Orlando Contreras, vecino de la zona expresó que es “un sueño de los choyanos el que se cumple producto de una lucha grande”, a la vez pidió a los habitantes “cuidarlo y ser responsables con el transito”.

El desarrollo de infraestructura vial en todo el territorio es política de Estado, por ello es menester mencionar que, en la última semana, se inauguraron obras de gran magnitud como los 30km de la Ruta 42 que conecta El Alto con la Cumbre del Portezuelo, y el tramo de 24 km en Ruta Provincial N°2 para conectar San Antonio con Icaño. Este lunes, está previsto la inauguración de un nuevo tramo de la Ruta Provincial N°1 que conecta el Valle Central-Ambato con Aconquija.