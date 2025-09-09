Nota vista: 0

En el marco del Plan de Intervención Urbana, el Municipio de Los Altos continúa con los trabajos preliminares en la Av. Fragata Libertad. Las tareas incluyen la preparación de suelo y nivelación, pasos necesarios para dar inicio a la tercera etapa de asfaltado en este importante sector de la localidad.

Los trabajos se realizan con maquinaria vial y personal de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y contribuir a una mejor calidad de vida para los vecinos.

El intendente Raúl Barot destacó: “Estas obras son parte de nuestro compromiso de seguir transformando Los Altos, mejorando la conectividad y la vida diaria de cada vecino. Continuamos trabajando con planificación y esfuerzo para que nuestra ciudad crezca de manera ordenada y sostenible.”