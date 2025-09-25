Nota vista: 0

En el dia de ayer la Senadora Nacional por Catamarca, Lucia Corpacci se reunió con la delegada de la CGT Regional Catamarca y secretaria general de APUNCa, Gladys Moro, junto a los secretarios generales de las seccionales Catamarca de AOMA, UTA, Camioneros, UTHGRA, Gráficos, UOYEP, Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales, AJEPROC, AATRAC, SATSAID, UPSRA, A.Pe.T.C.R.A., ADUNCa, SOIVA, Conductores de Taxi, SUTIAGA, SEOSP y ATRANA.

Esta reunión se conreto para escuchar la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores como consecuencia de la política económica del Gobierno nacional.