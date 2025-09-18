EL CANDIDATO DE “PRIMERO CATAMARCA” CONSIDERÓ “UNA BURLA” EL ANUNCIO OFICIAL
El candidato a diputado por el frente “Primero Catamarca” cuestionó con dureza el anuncio del pago de un bono de 120 mil pesos en tres cuotas que realizó el gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Gobierno y candidato a Diputado Nacional Fernando Monguillot.
“Es una burla, un bono de 120 mil pesos no tapa la miseria en la que viven los Empleados Públicos”, afirmó el dirigente, al tiempo que relativizó el nivel de ayuda que significará en el bolsillo de los trabajadores estatales. “Con 40 mil pesos por mes no compras ni cuatro kilos de carne”, puntualizó Manzi. Y consideró que se debería “garantizar, como mínimo, un bono de 600 mil pesos”.
Para Manzi, la medida representa un “triste manotazo de ahogado del gobierno que, como nos tiene acostumbrados, utiliza discrecionalmente los recursos de todos los catamarqueños para repartir migajas mientras él y sus funcionarios se llenan los bolsillos con negocios de dudosa transparencia, desviando fondos que nadie controla entre tantas otras irregularidades; mientras la gente sufre, ellos se reparten privilegios”.