El ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional participó en la entrega de viviendas en el Loteo Parque Sur.

El ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Fernando Monguillot, remarcó que la gestión provincial continúa garantizando derechos fundamentales.

«Estamos cumpliendo todos estos derechos que son de las personas. En este caso, la concreción de muchos sueños que tienen que ver con la vivienda».

«Tenemos una de las vialidades más importantes del país, pese al desfinanciamiento de la vialidad nacional”.

«La Provincia busca contener a los sectores más vulnerables, entre ellos jubilados y personas con discapacidad, quienes atraviesan mayores dificultades económicas. Hubo un momento de gran incertidumbre con las pensiones, donde se pretendía que una persona con discapacidad acreditara su propia discapacidad. Una verdadera locura que, gracias a Dios, la Justicia resolvió”.

El Gobierno nacional “se ha retirado de todas sus obligaciones”, mientras que la Provincia “sigue trabajando con fondos propios y en coordinación con los municipios”.

«No importa si pienso igual o diferente a otra persona. Primero están los catamarqueños y los argentinos”.