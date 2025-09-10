Nota vista: 0

Los trabajos de cambio de traza de cañería tendrá una duración de 15 días. Esto impactará en el Barrio Villa Cubas y parte del centro capitalino.

Aguas de Catamarca informó que está llevando a cabo a cabo una obra de renovación de cañería en la Avenida Bartolomé Castro , en el tramo conocido como el «Camino viejo a El Jumeal». Las tareas, que durarán aproximadamente 15 días, afectarán el suministro de agua y el tránsito vehicular.

Debido a la ejecución de estos trabajos, se registrará una baja presión en el servicio de agua potable en el Barrio Villa Cubas y en sectores del centro de la ciudad. La empresa solicitó a los vecinos que tomaran las precauciones necesarias y cuidaran el uso del agua durante este período.

Además, la circulación de vehículos se verá totalmente interrumpida en la Avenida Bartolomé Castro, en el tramo que va desde el Club de Mountain Bike hasta la plaza del Combatiente de Incendios Forestales .

La empresa pidió a los conductores y peatones que respeten los desvíos y la señalización para garantizar la seguridad en la zona. Aguas de Catamarca agradeció la comprensión de los usuarios, destacando que los trabajos buscan mejorar y optimizar el servicio esencial para la comunidad.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse al 0800-888-8255 o vía WhatsApp al 383-4900314.