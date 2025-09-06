Nota vista: 0

En un emotivo homenaje a Vicente Leónidas Saadi, Pilar Kent de Saadi llamó a la unidad del peronismo en Catamarca y pidió trabajar para que Gustavo Saadi llegue a la gobernación.

“El peronismo no es un mercado, es la gente, es ayudar al prójimo”, afirmó frente a militantes y dirigentes.

Con un fuerte llamado a la unidad electoral, la sede de Es Con Vos (Rojas 542) fue escenario anoche del reconocimiento “Vicente Leónidas Saadi”, organizado por el diputado provincial Juan Carlos Ledesma. La jornada, reunió a referentes históricos, organizaciones sociales y jóvenes militantes del justicialismo.

La voz más esperada fue la de Pilar Kent de Saadi, ex diputada provincial, viuda de Ramón Saadi y nuera de Don Vicente. Con un mensaje cargado de emoción y definición política, advirtió:

“Tenemos que ponernos las zapatillas, chicos. No solo quiero que ganemos el 26 de octubre: el 27 hay que salir a trabajar para que Gustavo Saadi sea gobernador. Y para eso hay que votar la lista completa, porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Recuerdos y definiciones

Kent de Saadi agradeció el reconocimiento a su suegro, al que definió como “uno de los hombres más claros de la política argentina e internacional”. Recordó a su esposo Ramón como “el gobernador más joven del país en 1983”, destacando que le tocó gobernar una provincia devastada: “No había agua potable ni en pueblos cercanos a la Capital. Eso me permitió conocer la idiosincrasia de cada rincón de Catamarca”.

Dirigiéndose a los más jóvenes, fue categórica:

“El peronismo no es un mercado ni una cara en las redes sociales. El peronismo es la gente, es ayudar al prójimo, es el compañerismo real”.

En otro pasaje, recordó a militantes fallecidos como Monona Castro, Dorita Motrilero, Lolo Romero, el doctor Lorenzo y Chicho Ortega: “Desde el cielo siguen alentando a que trabajemos y ganemos”.