La empresa Catamarca Telecomunicaciones SAPEM finalizó la obra de ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), extendiendo 12 kilómetros de fibra óptica de alta capacidad desde la Ruta Provincial N°46 hasta el centro de la ciudad de Pomán.

En este contexto, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Francisco Gordillo y los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, visitaron la primera vivienda que ya está conectada, marcando un hito en la conectividad local de la jurisdicción.

La ampliación de la red permitirá iniciar el despliegue de fibra óptica a cada uno de los hogares de la ciudad de Pomán, conectando a los vecinos directamente con internet de alta velocidad.

Además de la conexión domiciliaria, la obra beneficia a instituciones clave del municipio, como el hospital, el Centro Administrativo local y otros organismos, fortaleciendo la infraestructura tecnológica-digital en Pomán.

El proyecto, financiado con fondos de ARSAT y provinciales, demuestra el compromiso del Gobierno de Catamarca con el desarrollo digital del interior, acercando servicios esenciales y abriendo nuevas oportunidades para educación, trabajo y comunicación en la región.