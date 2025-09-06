Nota vista: 1

El gobernador Raúl Jalil participó como disertante en la 46° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en el Llao Llao Hotel & Resort, en Bariloche, entre el 4 y el 7 de septiembre.

En este marco, Jalil integró el panel “Federalismo competitivo: el rol de las provincias en la transformación del país”, junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

En su exposición, el Gobernador remarcó que la mirada de su gestión está enfocada en lo que beneficia a Catamarca: “Pienso en Catamarca, en lo que le conviene a Catamarca, por eso hemos apoyado al RIGI y hoy estamos teniendo inversiones en la minería gracias a ese régimen. Creo que hoy, si uno ve el mapa político argentino, cada vez hay más espacios políticos provinciales”.

Raúl también puso en valor la situación económica y financiera de la provincia. “En Catamarca no tenemos deuda pública, hemos aumentado el empleo privado y el gran desafío que tenemos es discutir el presupuesto nacional a través del diálogo. Ese diálogo lo tiene que convocar el presidente, y yo creo que esto va a suceder. A partir del 27 de octubre hay que empezar a trabajar para que el país tenga un presupuesto nacional”, enfatizó.

Consultado sobre la coyuntura política nacional y, en particular, sobre las elecciones legislativas en Buenos Aires, respondió: “Creo que la elección es importante, pero no tanto. Es una elección de legisladores, a las 48 horas pasan las elecciones y siguen los problemas del mundo real. Tenemos que prestar atención a las cosas que están sucediendo en la vida cotidiana de la gente”, señaló.

La Convención Anual del IAEF, fundada en 1967, es considerada uno de los encuentros más relevantes del sector empresarial y financiero del país, con la participación de disertantes de excelencia académica y referentes de distintos sectores productivos y políticos.