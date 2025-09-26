Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil firmó el decreto que establece la recategorización extraordinaria para los trabajadores del Escalafón General de la Administración Pública Provincial, medida que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre.

La iniciativa forma parte del paquete de anuncios realizados días atrás por los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y de Trabajo, Verónica Soria, cuando se confirmó también el pago de un bono especial para los agentes públicos. Ambas acciones apuntan a fortalecer y poner en valor el empleo público en Catamarca.

El ministro Fernando Monguillot sostuvo que la recategorización de los trabajadores públicos “es un proceso de reivindicación de los trabajadores de la administración pública de Catamarca por sus funciones y antigüedad dentro del servicio público. Es una decisión política que tomamos como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los empleados estatales”.

Las recategorizaciones, punto a punto

La disposición del Ejecutivo provincial beneficiará a casi 6.700 trabajadores en las diferentes áreas de la Administración Pública Provincial. Las recategorizaciones se darán en tres grupos:

-Todos los agentes de los distintos agrupamientos (exceptuando el profesional) del Escalafón General de la Administración Pública desarrollarán una escala de ascenso de una categoría por cada cinco años de antigüedad en la administración provincial, con tope en la categoría 18. En esta instancia, serán 6.059 los trabajadores beneficiados.

-En el caso del agrupamiento Profesional, quienes cuenten con al menos cinco años en la categoría 21 ascenderán a la 22, alcanzando a más de 478 agentes.

-Además, se confirma en sus respectivas categorías a los empleados que venían desempeñando funciones de jefatura de división o departamento, en carácter de subrogantes, siempre que tengan al menos tres años de antigüedad en el cargo y diez años en la administración. Esto representa un beneficio directo para 156 trabajadores.