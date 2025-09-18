Nota vista: 0

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, acompañado por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, inauguró formalmente la Plaza Villa Parque Chacabuco.

Tras una completa remodelación, este espacio verde emblemático se ha transformado en un lugar moderno, inclusivo y accesible, diseñado para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona este.

La renovación integral de la plaza se centró en la seguridad, funcionalidad e inclusión. Uno de los trabajos más importantes fue la nivelación del terreno, que requirió el ingreso de 80 a 90 camionadas de tierra para eliminar desniveles y pozos peligrosos. Gracias a esta intervención, ahora es posible tener una visión completa de la plaza desde cualquiera de sus esquinas, mejorando la vigilancia y la accesibilidad.

Además, se instaló un moderno sistema de iluminación LED en todo el predio, que aumenta significativamente la seguridad y visibilidad nocturna. Se construyeron nuevas caminerías perimetrales de hormigón peinado y una pista interna para actividades recreativas y deportivas, brindando a los vecinos espacios específicos para caminar o correr.

Cabe destacar que, el corazón de la renovación es el nuevo equipamiento. La plaza cuenta ahora con un sistema de riego por aspersión y por goteo, así como con panes de césped, que garantizan el mantenimiento del espacio verde. Se añadieron cestos con madera plástica, mesitas materas y bebederos, creando rincones ideales para el descanso y el encuentro familiar, como ya cuentan la mayoría de los espacios verdes capitalinos.

El sector de juegos fue diseñado con un fuerte enfoque en la inclusión. Se incorporaron juegos especiales para niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), y se instaló una estructura lúdica con toboganes en forma de tractor, en homenaje al histórico tractor que solía ser un ícono del lugar.

En su discurso, el ministro Fernando Monguillot destacó que los vecinos de Villa Parque Chacabuco trabajan unidos, dejando de lado las diferencias políticas, y concluyó que como el ejemplo de los niños, que juegan sin importar su afiliación a un equipo o partido, ese es el camino a seguir para construir la unión en Catamarca.

Al tomar la palabra, el intendente Gustavo Saadi manifestó «…Sé que la obra de la plaza demoró más de lo debido. Pero sé que hubo reclamos y molestias con justa razón. Así que primero quiero pedirles disculpas a los vecinos y vecinas por esta demora que tuvimos», expresó. El intendente explicó que las demoras se debieron a la situación económica nacional, la baja de coparticipación y la quita de fondos, que obligan a recalcular los proyectos.

A pesar de los inconvenientes, Saadi destacó. «Más allá de todos estos inconvenientes y problemas, venimos con mucha alegría y con el alivio de haber cumplido con lo que habíamos prometido y hoy estamos entregando a los vecinos y vecinas del barrio Villa Parque Chacabuco una plaza absolutamente renovada, segura, verde, iluminada y.… una plaza llena de vida», sostuvo.

El intendente también se refirió a la histórica máquina vial que formaba parte de la plaza, explicando que se tomó la decisión de retirarla por cuestiones de seguridad, ya que representaba un riesgo para los niños. Sin embargo, aclaró que la máquina está siendo restaurada para ser colocada en el barrio como un elemento visual con valor histórico, pero sin la función de juego.

En un gesto de participación ciudadana, Saadi planteó a los vecinos el futuro de la casa que funcionaba como residencia del gobernador en el barrio. «Quiero que los vecinos y vecinas decidan qué vamos a hacer con esa casa… hoy tiene que ser de la gente», propuso el intendente, invitando a la comunidad a pensar en su utilidad, ya sea como una posta sanitaria o un centro comunitario.

Por su parte, una de las vecinas que tomó la palabra, Dra. Marcia Lozada Figueroa también expresó su alegría y gratitud por la obra: “Vuelve a ser un espacio lleno de vida, con más luz y con más seguridad”, afirmó, y concluyó que el espacio es el “corazón del barrio y al verla llenada nos llena de alegría y esperanza e invitar a los vecinos a cuidarla y disfrutar porque es nuestra”.

Finalmente, el intendente Saadi remarcó que la obra se pudo concretar gracias al aporte de los propios vecinos a través de sus contribuciones, y los invitó a cuidar este nuevo espacio. «Esta plaza es de ustedes, disfrútenla, pero también ayúdennos a cuidarla», concluyó, agradeciendo al equipo de trabajadores municipales y a la arquitecta Amparo Barrionuevo por su labor para con el diseño de este hermoso y renovado espacio verde.

Acompañaron al intendente, además del Gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, el ministro de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Fernando Monguillot, el secretario de Ambiente y Espacio Público, Nicolás Acuña, el diputado provincial Gustavo Aguirre, la diputada Claudia Palladino, el secretario de Urbanismo y Arquitectura Javier Varela, el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo, entre otras autoridades provinciales y municipales.