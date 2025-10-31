Nota vista: 0

Con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento del departamento Antofagasta de la Sierra y mejoren la calidad de vida de sus habitantes, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, recibió hoy al intendente Mario Cusipuma.

En el encuentro se confirmó la continuidad de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°43, en el tramo que une la Villa de Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto, donde los trabajos habían sido interrumpidos debido a las condiciones climáticas extremas de la Puna, pero ya fueron retomados. La obra se financia con fondos extras provenientes de las empresas mineras, en el marco de una política de reinversión que busca fortalecer el crecimiento de las comunidades puneñas.

El intendente Cusipuma destacó la importancia de las inversiones y detalló que, además del avance en la Ruta 43, se iniciarán ampliaciones del tendido eléctrico en la zona de la Villa de Antofagasta, lo que permitirá llevar energía a más familias. “A partir de noviembre se da continuidad al asfaltado de la Ruta 43, hacia el límite con Salta. Es una muy buena noticia para todo Antofagasta”, expresó Cusipuma.

“También damos inicio a las obras del tendido eléctrico, y pedimos la repavimentación del tramo que va entre El Peñón y Pasto Ventura. Estamos gestionando permanentemente para que los servicios estén en condiciones”, añadió el jefe comunal.

Asimismo, confirmó que continúa el proyecto de energización desde Barranca Larga a Laguna, y de Laguna a El Peñón, en una obra que beneficiará a distintas localidades de la Puna catamarqueña.

Cusipuma remarcó que las obras se ejecutarán con financiamiento mixto, aportado por el Gobierno provincial y los recursos provenientes de la minería. “Todas estas inversiones son muy importantes. Apuntamos a que prontamente todos los servicios estén en condiciones. El gobernador lo sabe y por eso seguimos trabajando juntos para mejorar la calidad de vida en Antofagasta”, concluyó.