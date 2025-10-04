Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Minería, Marcelo Murúa, encabezó un encuentro con representantes del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en el marco de la segunda validación de la implementación del programa en Argentina. También participó la directora provincial de Promoción y Responsabilidad Social Minera, Yésica Yornet.

Por parte de EITI estuvieron presentes Riley Zecca, oficial senior del equipo de divulgación, quien destacó que “Catamarca ha tenido varios avances en términos de compromiso social”, y Jessica Buendía Sánchez, oficial para América Latina y el Caribe.

La delegación internacional desarrolló una agenda de dos jornadas en Catamarca, que incluyó la visita a un proyecto minero de litio, reuniones con caciques de comunidades originarias, representantes de empresas privadas y directivos de la empresa pública CAMYEN.

En este marco, Yésica Yornet subrayó el impacto positivo de la visita: “Cada reunión permitió analizar cómo se aplica el estándar de transparencia, y los distintos actores pudieron expresar en qué aspectos debemos mejorar para alcanzar mayores niveles de rendición en el sector minero catamarqueño”.

Sobre el EITI

La iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas es un programa internacional que impulsa la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores minero y de hidrocarburos. Lo hace mediante la publicación y verificación de datos clave sobre la gestión de recursos, en un esquema de trabajo conjunto entre gobiernos, empresas y sociedad civil a través de grupos multipartícipes.

Catamarca se adhirió al EITI en 2023 y desde entonces se consolidó como una de las provincias más comprometidas en su implementación subnacional. El año pasado, la organización destacó el aporte local en la provisión de datos sobre la actividad minera y su compromiso con la rendición de cuentas. Además de Catamarca, también participan las provincias de Santa Cruz, Salta, San Juan y Mendoza.