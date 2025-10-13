Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, recibió al director ejecutivo de la Fundación Bunge & Born, Gerardo della Paolera, quien presentó los ejes de trabajo de su organización.

La fundación tiene como objetivo contribuir al desarrollo social y científico del país, con un fuerte enfoque en áreas como salud, ciencia, innovación y educación. En este marco, las partes manifestaron la intención de trabajar en conjunto en los diferentes programas que posee la organización, con foco en educación.

Bunge y Born ha implementado diversos programas y proyectos educativos a lo largo de su historia, entre los que se destacan programas de alfabetización y mejora de aprendizajes, acompañamiento a políticas públicas educativas, capacitación docente, entre otros.

Con foco en el desarrollo infantil, la Fundación presentó una estrategia integral que busca generar conocimiento relevante para fundamentar políticas públicas y orientar los esfuerzos hacia las áreas más críticas y trabajar con programas especializados para fortalecer la capacidad de docentes, cuidadores y familias, y así promover el desarrollo óptimo en los niños a su cargo.

De la reunión también participaron el gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la fundación, Ezequiel Bacher, y parte del equipo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca.