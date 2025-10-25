Nota vista: 0

Política Obrera cerró campaña en Catamarca con un acto en peatonal Rivadavia, donde intervinieron sus principales candidatos: Lucía Coronel, becaria CONICET y docente – candidata a Diputada Nacional. Bruno Corzo, docente autoconvocado y candidato a diputado provincial; y María Barros, ex trabajadora de la textil Mom Sports y candidata a Diputada provincial.

Los candidatos de Política Obrera cuestionaron los acuerdos entre el Gobierno argentino y los Estados Unidos: “Si en lugar del FMI viene el Estado de Estados Unidos, somos un protectorado, una colonia. Porque otro Estado fija nuestra política”.

Sostuvieron que el país atraviesa “una crisis de poder” “no se discute” la situación estructural.

Proveniente del movimiento docente, Bruno Corzo recordó: “En mayo pasado logramos que el decreto 884 fuera derogado”, hecho que calificó como “una victoria, un triunfo, en una lucha que atravesó a todos los trabajadores, a la comunidad educativa y diría hasta la comunidad en general”.

Con la consigna de que Jalil es Milei, llamaron a votar por un programa y candidatos socialistas.