El intendente Raúl Barot firmó un importante convenio con la ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, para llevar adelante la obra de refacción de la Posta Sanitaria de Primeros Auxilios ubicada en el Barrio Obrero de Los Altos.

En el marco del acuerdo, también se confirmó la visita de los programas “Lleguemos al Barrio” y “La Muni en Tu Barrio”, que brindarán atención médica con todas las especialidades el próximo sábado 18 en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Barrio Obrero.

Esta iniciativa garantiza el acceso gratuito a servicios de salud para los vecinos, fortaleciendo la atención primaria y acercando soluciones concretas a la comunidad.

La acción reafirma el compromiso del municipio con el bienestar de la población, apostando al trabajo conjunto con el gobierno provincial para mejorar la infraestructura sanitaria y promover el cuidado integral de la salud.