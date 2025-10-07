Nota vista: 0

El intendente de Recreo y candidato a senador fue denunciado penalmente por sus dichos en un acto proselitista, en los que sugirió responder a acusaciones de corrupción con la frase «sí roba, pero trae para el pueblo». La presentación la realizaron dos abogados ante la Justicia.

Una denuncia por apología del delito fue presentada contra Luis «Lula» Polti, intendente de Recreo y candidato del oficialismo a senador por el departamento La Paz, luego de un polémico discurso proselitista en el que el dirigente sugirió a sus simpatizantes responder a críticas por corrupción con frases que, según los denunciantes, podrían enaltecer conductas ilícitas.

La acción judicial fue formalizada ante la Justicia por los abogados Dr. Furque y Dra. Monllau, que sostienen en la presentación que las expresiones de Polti podrían constituir un llamado indirecto a la comisión de delitos y, por ello, solicitaron que se investigue si hubo o no una conducta punible.

En el acto, Polti dirigió a la militancia una consigna para contrarrestar acusaciones: «Si les dicen ‘Polti roba’, díganles ‘sí roba, pero trae para el pueblo, vos fuiste un inútil’», frase que motivó el reproche legal.

Los abogados que promovieron la denuncia argumentan que las declaraciones del intendente exceden el marco del discurso político y podrían incitar a aceptar o justificar ilícitos en aras de un supuesto beneficio colectivo. El planteo judicial busca que se determine si las frases configuraron apología del delito, figura que en la legislación local sanciona el enaltecimiento o la justificación pública de conductas punibles.