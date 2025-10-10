Nota vista: 0

El espacio político Fuerza Patria continúa recorriendo los distintos barrios de la jurisdicción municipal de Los Altos, acompañado por el candidato a intendente Raúl Barot, junto a los candidatos a concejales y militantes de la Lista 501.

Durante las visitas, los vecinos expresaron sus inquietudes, ideas y el acompañamiento a una gestión que ha demostrado compromiso, trabajo y resultados concretos en cada rincón del municipio.

Barot destacó la importancia de seguir cerca de la gente, escuchando y construyendo juntos el futuro de Los Altos:

“Este contacto directo con los vecinos es lo que nos motiva a seguir transformando nuestro corredor municipal. Queremos continuar con más obras, más oportunidades y más crecimiento para todos.”

El recorrido forma parte de una campaña que pone en primer plano la cercanía, la participación y la continuidad de un proyecto que ha generado desarrollo y bienestar en la comunidad.