En “La Casa de la Libertad” de Catamarca se realizó un encuentro encabezado por los jóvenes referentes liberales Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, las voces más influyentes del movimiento libertario en la Argentina.

La jornada convocó a militantes, dirigentes y simpatizantes de LLA Catamarca, quienes compartieron un espacio de debate y reflexión en torno a los valores de la libertad individual, la defensa del mérito y la necesidad de un cambio profundo en la provincia.

Durante el encuentro, Gutiérrez destacó el rol de la juventud en la consolidación del proyec-to libertario y subrayó que “la verdadera transformación del país empieza cuando los jóvenes se animan a desafiar los privilegios y el miedo que impone el sistema”.

Desde LLA remarcaron que “Catamarca ya eligió ponerse de pie” y que la provincia “está lista para sumarse al rumbo del cambio que impulsa el presidente Javier Milei”. El encuentro cerró con un fuerte mensaje político: “Es Jalilandia o Libertad”, lema que resume el espíritu del espacio en la actual etapa de militancia y consolidación.

Según señalaron en un comunicado el encuentro reafirmó el compromiso de LLA con el cre-cimiento del liberalismo en Catamarca y la construcción de una alternativa política basada en la convicción, las ideas y la acción.