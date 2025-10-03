Nota vista: 0

En las instalaciones de la Hostería Municipal de Alijilán, se llevó a cabo la Capacitación de Actualización del Sistema Electoral y Violencia Digital, organizada junto a la Secretaría de Juventud, Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Los Altos y dictada por el equipo de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad y Orden Público de la Provincia.

De la jornada también participó personal policial de la Jefatura de Zona B Santa Rosa, reafirmando el compromiso conjunto entre instituciones provinciales, municipales y de seguridad en pos de una comunidad más segura, informada e igualitaria.

Desde el municipio se destacó la importancia de estas instancias de formación, que brindan herramientas actualizadas para prevenir la violencia digital, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la igualdad de derechos en el marco del ejercicio democrático.