La fuerza política ofrece una nueva oferta electoral ante la disolución con la alianza peronista. «No tuvimos eco en los planteos», sentenciaron.

Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad ha decidido presentarse en esta etapa de su historia por fuera de la Alianza PJ. Según declaraciones de Marcelo Pinto, presidente de la fuerza, esta decisión se debe a que venían planteando la refundación ideológica de la constitución de esa alianza, pero no encontraron eco en sus planteos.

«Hemos nacido allá por el año 2013-2014 como partido político y hemos venido acompañando a la Alianza PJ en todas sus instancias. En esta instancia, hemos tomado la decisión de no acompañar más porque veníamos planteando la refundación ideológica de la constitución de esa alianza, y por lo tanto hemos decidido no acompañar más ese proceso electoral en la alianza»…

«Sentimos que era el momento de salir a ofrecer o a plantar esta nueva oferta electoral desde el Nuevo Encuentro, con esa mirada de empatía, amor, con preocupación, representando quizás la bronca, la desilusión, pero también la esperanza, el voto que espera ser realmente representado», finalizaron.