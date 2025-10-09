Nota vista: 0

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, encabezó una caminata por los barrios de Manantiales, donde compartió un cálido encuentro con los vecinos y vecinas del lugar. Durante la jornada, Barot destacó la importancia de estar cerca de la comunidad y escuchar de primera mano sus inquietudes y propuestas.

“Sentir y estar junto a los vecinos es lo mejor que podemos hacer para seguir transformando este hermoso pueblo. Con el acompañamiento de la gente y su voto, tendremos el desafío y la fuerza de seguir cambiando la realidad y generando más oportunidades para todos”, expresó el jefe comunal.

El intendente estuvo acompañado por los candidatos a concejales que conforman la lista de Fuerza Patria 501, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.