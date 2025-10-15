Nota vista: 0

El peronismo catamarqueño, y particularmente la Rama Femenina, protagonizaron un entusiasta y emotivo acto de recordación a la ex diputada, funcionaria y destacada militante justicialista Ana “Monona” Castro, organizado por el Movimiento Histórico del PJ de Catamarca, con escenario en el monumento a “Evita”, en la esquina de Av. Italia y Prado, en esta Capital.

El homenaje, a cuatro meses del fallecimiento de quien, por varios años, también condujera la Rama Femenina, estuvo encabezado por Edith “Beba” Pretti de Luque, presidenta de los “históricos peronistas”, y “Cielito” Ávila, actual titular de la RF, además de familiares de “Monona”.

Entre los presentes se dieron cita legisladores y funcionarios provinciales, como referentes del municipio capitalino, y, notoriamente, también se advirtió una importante concurrencia de jóvenes militantes del peronismo catamarqueño.

Entre los oradores de la convocatoria estuvieron Víctor “Paco” Uriarte, compañero de “Monona” de la Legislatura Provincial; Blanca Nieva, quien lo hizo por el Movimiento de Peronistas Históricos; Jorge Ovejero por el Movimiento LGTBI; la ex diputada Dra. Marina Andrada; con celebrado cierre por parte de dos jóvenes sobrinos de “Monona”, Salomé y Estanislao Palavecino, quienes motivaron las entusiasta exaltaciones de los presentes.

Salomé Palavecino, se reconoció “una feliz heredera de nuestra tía ‘Monona”, como de nuestra abuela Isabel Palavecino, de quienes aprendimos el amor por el otro, sobre todo por los más necesitados”, y que “para asumir ese compromiso, nos contagiaron su fervor inquebrantable por la militancia, tomados del ejemplo que nos legara la querida Evita”.

Por su parte, Estanislao Palavecino, exclamó que “la tía ‘Monona’ fue para mí el mejor ejemplo de militancia, como, seguramente, lo es para todo Uds.”, pasando a contar una anécdota “de estos días de campaña, mientras caminábamos por La Tablada, y un vecino me señaló que estas son las primeras elecciones sin Monona…”, lo que lo hizo reaccionar:

“Cómo que no está…?, está con cada uno de nosotros, está en el corazón, en la fuerza de los militantes que anda caminando los barrios, caminando las calles, compartiendo y escuchando a los vecinos, y, por sobre todas las cosas, resistiendo”. “Porque en los momentos más oscuros –continuó- siempre hay una luz que ilumina el camino de todos y que, para todos los peronistas representa el amor a la Patria, el amor a los compatriotas y el amor a los compañeros”.

“Esa fue la enseñanza de ‘Monona’ y esa fuerza va estar ahora en cada uno de los fiscales de cara a las elecciones del 26 de octubre, como va a estar en la fuerza vital de la Fuerza Patria, en cada nervio, en cada musculo de los trabajadores, de cada uno de los militantes, porque tenemos el desafío de construir un proyecto de país con industria nacional, que nos vuelva hacer creer en la posibilidad de una Argentina grande con crecimiento nacional, con bienestar y felicidad para todos los catamarqueños y todos los que habitamos esta Patria”.

Finalmente, el cierre del conmovedor acto estuvo a cargo de la cantante y militante de la Rama Femenina, Katy Mucetti, con una impactante interpretación, que fue coronada con los aplausos de la concurrencia, para dar paso a la tradicional entonación de la “Marcha Peronista”.