Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al CEO de Galán Lithium, Juan Pablo Vargas de la Vega, y parte de su equipo de trabajo. En el encuentro, las autoridades de la empresa confirmaron que realizarán un aporte extraordinario a las regalías mineras, destinado a financiar la obra básica y la pavimentación de la Ruta Provincial 43, en el tramo que une Villa Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto.

El aporte permitirá acelerar una infraestructura vial estratégica para el desarrollo de la Puna catamarqueña, beneficiando tanto al sector minero como al turismo y a las distintas actividades productivas que se desarrollan en la región.

Desde el Gobierno Provincial destacaron el compromiso de la empresa con Catamarca, acompañando el crecimiento y fortaleciendo las condiciones necesarias para seguir impulsando nuevas inversiones y mejorar la conectividad en uno de los polos mineros más importantes del país.

En la reunión también participó Cameron Stanton, fundador y director general de Authium (empresa con sede en Sídney, Australia), empresa que mantiene un acuerdo de colaboración con Galán Lithium para el proceso de filtración de impurezas, aportando capital y tecnología para el inicio de la Etapa 1 de producción del proyecto Hombre Muerto West, cuya primera producción está prevista para la primera mitad de 2026. Como resultado de esta inversión, Galán firmó un acuerdo de venta de parte de su producción de litio de su Etapa 1 a Authium, consolidando así una alianza estratégica para la cadena de valor del litio argentino.

Acompañaron al Gobernador en el encuentro el ministro de Minería, Marcelo Murúa, y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.