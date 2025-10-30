Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, recibió en Casa de Gobierno al presidente de la ONG “Pequeños Pasos”, Matías Ronconi, quien arribó a la provincia para concretar la firma de un convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social.

El acuerdo establece una agenda de cooperación entre el Gobierno provincial y la organización social para la implementación de políticas integrales de acompañamiento a la primera infancia, niñez, adolescencia y formación en oficios. La iniciativa busca articular esfuerzos entre el sector público y el privado, potenciando las capacidades locales.

A través de la Secretaría de la Niñez y la Familia, se impulsará un trabajo articulado que permita fortalecer el recurso humano y optimizar los insumos disponibles en las instituciones que hoy desarrollan actividades vinculadas al cuidado y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

En el eje de primera infancia y niñez, se trabajará en programas de nutrición, estimulación y desarrollo integral, priorizando la detección temprana de necesidades y la promoción de entornos saludables.

En el área de adolescencia, el convenio prevé acciones de acompañamiento psicosocial, formación ciudadana y creación de oportunidades de crecimiento personal y educativo.

Finalmente, el eje de oficios y empleabilidad contempla capacitaciones, prácticas formativas y la vinculación con programas productivos y sociales, promoviendo la inclusión laboral y el desarrollo económico local.