Nota vista: 0

En un nuevo recorrido por el interior provincial, el gobernador Raúl Jalil junto al intendente de Capayán, Alfredo Hoffman, visitaron la obra de la Planta Osmosis Inversa que se ejecuta en Telaritos, y que tiene como objeto optimizar la calidad del servicio de agua potable en la zona.

Durante la recorrida por la obra acompañaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la diputada María Argerich; el diputado Hugo Corpacci; la senadora Andrea Lobo; el dirigente Gonzalo Ormachea, funcionarios de Aguas de Catamarca, entre otras autoridades.

La obra brindará a los habitantes de esta parte del territorio catamarqueño beneficios concretos en el servicio de agua potable y se espera que en las próximas semanas esté finalizada.

Jorge Spolidor, gerente del Interior de la empresa de Aguas de Catamarca, explicó que “esta obra consiste en una Planta de Osmosis Inversa de 3.000 litros de agua de producción por hora. Contempla la existencia de dos líneas de agua, donde una será la tratada y que tiene como objetivo la ingesta y alimentación, mientras que la segunda es salada y se destina a limpieza e higiene”.

Para concluir, Spolidor explicó que “esta obra en un proyecto específico para esta zona, estimamos que durante noviembre ya estaría culminada y en condiciones de habilitarla en beneficio de la comunidad de Telaritos”.

¿Qué es la Ósmosis inversa?

La ósmosis inversa es un proceso de purificación de agua que utiliza una membrana semipermeable y alta presión para separar y eliminar contaminantes, sales, minerales, microorganismos y otras sustancias disueltas del agua. Este sistema produce agua de alta pureza, ya sea para consumo doméstico, industria o desalinización, dejando las impurezas atrapadas en el lado de la entrada y enviando una corriente de desecho concentrada con esas impurezas.