En una jornada que combinó emoción, mística y compromiso, Luis “Lula” Polti, intendente de Recreo y candidato a senador por La Paz, encabezó junto a Exequiel Moreno, candidato a diputado provincial, y Débora Romero, candidata suplente a senadora por La Paz, el multitudinario cierre de campaña que desbordó las calles de la ciudad con una caravana que recorrió cada barrio y convocó a cientos de militantes y vecinos.

El evento fue una verdadera demostración de fuerza del peronismo en el interior provincial, banderas, cánticos y una energía colectiva que recordó los grandes actos de los años dorados del movimiento. Desde los vehículos y veredas, los recreínos acompañaron el paso de la caravana que consolidó el apoyo al proyecto político que busca profundizar la justicia social, el trabajo y la presencia del Estado en el territorio.

Por su parte, Exequiel Moreno remarcó el carácter político del encuentro y el mensaje que surge desde el interior. El dirigente sostuvo que “dos años de Milei fueron suficientes; destruyó las políticas públicas, paralizó el Estado y empujó al interior a la intemperie. Pero el peronismo no se rinde: estamos acá, de pie, organizados, con la convicción de que la política sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar la realidad. Este cierre en Recreo muestra que el pueblo no se resigna y que la esperanza vuelve a movilizarse.”

Para Luis “Lula” Polti, el cierre en su ciudad fue una muestra de que el pueblo sigue eligiendo el camino del trabajo y la solidaridad: El jefe comunal destacó que “Recreo volvió a ser el corazón de La Paz. Este cierre demuestra que cuando el pueblo se organiza, no hay ajuste que pueda con la justicia social. Seguimos caminando junto a cada vecino, defendiendo los derechos que nos quieren arrebatar.”

Finalmente, Débora Romero subrayó el protagonismo de la militancia y la participación de los jóvenes: Afirmó que “la militancia está viva, los jóvenes están comprometidos y el peronismo sigue siendo el motor del cambio. En cada barrio, en cada casa, se siente el compromiso de seguir construyendo un futuro con igualdad y dignidad.”

El cierre de campaña en Recreo dejó una postal nítida rumbo a las urnas, un peronismo unido, movilizado y consciente de su rol histórico. Desde las calles hasta las redes, el mensaje fue uno solo: el pueblo vuelve a creer en la política como herramienta de transformación.