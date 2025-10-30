Nota vista: 0

Las afiliadas a la Obra Social que hasta el momento no hayan accedido al beneficio, podrán obtener una orden de mamografía y consulta médica posterior sin cargo durante el próximo mes.

Debido al gran éxito y la alta participación registrada durante octubre, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) decidió extender durante todo el mes de noviembre la cobertura especial para estudios preventivos de cáncer de mama.

La iniciativa, que forma parte de la campaña que todos los años organiza OSEP en el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, permitió que cientos de afiliadas accedieran a controles gratuitos sin prescripción médica en los distintos centros prestadores de la provincia. Cabe resaltar que hasta la fecha se superó la cantidad de mamografías emitidas en la campaña del 2024, lo que refleja una respuesta altamente positiva de parte de las afiliadas año a año.

A partir de la decisión de extender la campaña, durante noviembre las afiliadas podrán continuar accediendo a mamografías sin costo, con su respectiva orden médica, tanto en Casa Central como en delegaciones del interior y de la provincia de Córdoba, bocas de expendio y efectores habilitados.

Cobertura de ecografía mamaria sin cargo

Por su parte, se recuerda que aquellas afiliadas que ya realizaron su mamografía y la consulta médica posterior, en caso de que el profesional detecte resultados sospechosos o anómalos, podrán acceder a una ecografía mamaria complementaria. Para gestionar este estudio, deberán enviar la mamografía junto con el informe médico que indique la necesidad del examen adicional al correo electrónico: [email protected].