DENUNCIA EN PACLÍN:

Paula Daiana Coronel, vecina de La Merced, Paclín, denunció haber sido víctima de persecución laboral y difamación pública por parte del intendente Eduardo Menecier y su hermana Belén Menecier, actual concejal y candidata a senadora.

Coronel afirmó que fue apartada de su cargo sin notificación formal, tras años de trabajo en el municipio, y luego sufrió hostigamiento y ataques a su reputación. A pesar de haber presentado una denuncia penal ante la Justicia, asegura que no ha obtenido respuesta, lo que considera una grave vulneración de sus derechos.

Estas prácticas autoritarias, según testimonios locales, no serían aisladas: casos similares de mujeres separadas de sus cargos sin justificación se repiten en distintas localidades del departamento, como La Merced, Palo Labrado y San Antonio, evidenciando un patrón de abuso de poder dentro de la administración paclinense.

“Voy a defenderme con la verdad frente a las mentiras”, expresó Coronel, señalando que el miedo a perder el sustento mantiene en silencio a muchas otras trabajadoras municipales.

La denuncia se suma a una serie de reclamos que ponen bajo la lupa al intendente Menecier, cuestionado por nepotismo, persecución política y violencia institucional.