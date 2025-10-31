Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil encabezó en Casa de Gobierno la firma de un convenio con la empresa Pistachos del NOA S.A., representada por su presidente Leonardo Daniel Jeifetz, para el desarrollo de una plantación de pistachos en el distrito La Ciénaga, departamento Belén. En la ocasión también estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos. Según consta en el acuerdo, la firma prevé una inversión de 9 millones de dólares en la primera etapa y generará empleo directo e indirecto para los pobladores de la zona.

La iniciativa tiene como finalidad potenciar la innovación tecnológica, la competitividad de la producción local y el arraigo poblacional, consolidando a Catamarca como polo de producción agroindustrial en expansión.

El convenio establece un conjunto de compromisos ambientales, sociales y tecnológicos por parte del productor, entre ellos la implementación de sistemas de riego presurizado y tecnologías de eficiencia hídrica, la instalación de dispositivos de control del consumo de agua, y la realización de perforaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

Además, se acordó priorizar la contratación de mano de obra y proveedores locales, alcanzando una participación mínima del 70% de empleo catamarqueño, y promover capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades productivas regionales.

En materia económica, la empresa se comprometió a abonar el 100% de los servicios de agua y energía tanto del emprendimiento como del hospital de la zona durante los próximos quince años.

El acuerdo también contempla la incorporación de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable del agua, la innovación tecnológica y la continuidad productiva bajo criterios de sostenibilidad y compromiso social, en línea con las políticas de desarrollo que impulsa el Gobierno de Catamarca.