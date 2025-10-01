Nota vista: 0

En la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra, 20 familias recibieron las llaves de su vivienda y con ellas la oportunidad de construir una vida con mayor dignidad y esperanza.

La entrega estuvo encabezada por los ministros de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, junto al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, entre otras autoridades.

Hay que resaltar que por primera vez se construyó un barrio en esta localidad de la Puna, un hecho que reafirma que nuestro Plan Integral de Vivienda llega a cada rincón de la provincia y que cada familia, sin importar dónde viva, tiene derecho a soñar y crecer en su propio hogar.

Eso mismo fue lo que destacó el intendente Cusipuma, sosteniendo que “es la primera vez en la historia que en El Peñón se entrega un barrio. Esto solo es posible gracias a un Gobierno presente, que mira el interior, y trabaja en equipo”.

Los hogares están pensados para el presente y el futuro, con materiales sustentables, termotanques solares y cocinas equipadas, que cuentan con dos dormitorios, un living comedor, cocina y baño.

Firma de convenio

Por otra parte, se rubricó convenio para el inicio de obra del Sistema de Desagües Cloacales para El Peñón que beneficiará a más de 600 habitantes.

La obra contempla la ejecución de colector cloacal con cañería de PVC de 16.000 m de longitud y DN 250, 200 y 160 mm; y 145 bocas de registros.